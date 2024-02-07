МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 февраля, увеличились на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,3%, — до 427,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. США увеличили поставки нефти в Китай в два раза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 1,9 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 февраля, увеличилась на 300 тысяч баррелей в сутки, до 13,3 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,975 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в ноябре прошлого года составила 13,31 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в декабре показатель вырос до 13,34 миллиона баррелей в день, в январе — сократился до 12,62 миллиона. А за весь 2023 год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 6 февраля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 110 тысяч баррелей в день, до 13,1 миллиона баррелей в день, на 2025 год — повысило на 50 тысяч баррелей в день, до 13,49 миллиона.