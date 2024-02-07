МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду повышаются третий день подряд. Опубликованные накануне данные свидетельствовали о менее существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США, а Минэнерго резко снизило прогноз роста добычи, что поумерило опасения относительно возможного избытка предложения на рынке.

По состоянию на 14.12 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 51 цент, до 79,10 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI прибавили 57 центов и торговались по 73,88 доллара за баррель.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США выросли меньше прогнозов. Официальные данные по запасам будут опубликованы позднее в среду.

Во вторник Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США представило обновленные прогнозы добычи нефти в США. Прогноз роста добычи на 2024 год был пересмотрен в сторону снижения. В EIA ожидают, что темпы добычи нефти в США до февраля 2025 года не смогут превзойти рекордный уровень, достигнутый в декабре 2023 года.

Эти прогнозы стали еще одним аргументом в пользу того, что рынок нефти останется сбалансированным в 2024 году, пишут аналитики Haitong Futures. Они ожидают, что цены на нефть будут оставаться в пределах 10-долларового диапазона от текущих уровней.

Посредники из США, Катара и Египта готовятся предпринять еще один дипломатический рывок, чтобы подтолкнуть Израиль и ХАМАС к достижению договоренности о прекращении огня. Ранее ХАМАС ответил на предложение о продолжительной паузе в боевых действиях и освобождении заложников.

Участники рынка по-прежнему пристально следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке, особенно за ситуацией в Красном море, где нападения хуситов препятствуют движению торговых судов по самому быстрому маршруту между Азией и Европой, проходящему через Суэцкий канал. На этот маршрут приходится почти 12% мировой торговли.

"Добыча нефти остается без изменений, в то время как из-за ситуации в Красном море наблюдаются перебои поставок", — отмечают аналитики ING Уоррен Паттерсон и Ева Манти, комментируя незначительность премии за риск в котировках нефти.

Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило в среду, что в 2023-2030 году ключевым драйвером спроса на нефть станет Индия, которая вытеснит Китай с позиции крупнейшего нефтяного импортера.

Проблемы больших экономик, в том числе экономики Китая, последнее время омрачают перспективы мирового спроса на нефть.

Федеральное агентство статистики Германии сообщило, что немецкое промышленное производство в декабре сократилось сильнее, чем ожидалось, что стало очередным свидетельств слабости фундамента крупнейшей экономики Европы.