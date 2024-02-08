МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты в прошлом году нарастили закупки нефти из стран Африки: список государств, экспортирующих в Америку "черное золото", пополнился Египтом, Камеруном, Демократической республикой Конго, Кот-д'Ивуаром, Чадом и Экваториальной Гвинеей, подсчитало РИА Новости на основании данных американской статслужбы. Запасы нефти в США выросли сильнее прогноза

Регулярно США покупают африканскую нефть у Алжира, Анголы, Ганы, Конго, Ливии и Нигерии. При этом за весь прошлый год стоимость поставок из этих стран составила более 9 миллиардов долларов. Больше всего нефти в денежном выражении было куплено в Нигерии — на 4,6 миллиарда долларов. Импорт из Ливии составил 1,5 миллиарда долларов, из Ганы — 1,2 миллиарда долларов, из Анголы — 943 миллиона, Алжира — 518 миллиона долларов, а Конго — 219 миллионов долларов.

Однако в прошлом году американцы начали импортировать "черное золото" и из других стран Африки. Ранее поставок из этих стран не было вовсе, они были редкими или в последний раз совершались более двух лет назад. Так, в сентябре США купили сырья на 27 миллионов у Кот-д'Ивуара, в октябре и ноябре у Египта — на 51 миллион, а в ноябре и декабре у Чада — почти на 82 миллиона долларов.

Кроме того, еще в начале прошлого года в январе была совершена одна поставка нефти из Камеруна на 47 миллионов долларов, а в марте и апреле две из Экваториальной Гвинеи на общую сумму 108 миллионов долларов. Также интересна разовая покупка нефти из ДР Конго в ноябре прошлого года на 106 тысяч долларов — страна находится под санкциями США. Всего в "новых" странах Штаты приобрели нефти на 315 миллионов долларов за 2023 год.

В 2022 году США приняли решение отказаться от импорта российской нефти. Ранее РИА Новости сообщало, что на этом фоне они нарастили ее поставки из Венесуэлы до рекордных с 2018 года значений.