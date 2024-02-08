МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжали расти в четверг, после того как Израиль отверг предложение Хамас о прекращении огня. Поддержку ценам оказывает также ослабление доллара США.

К 04.00 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 30 центов, или 0,4%, до 79,51 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI прибавили 26 центов, или 0,4%, и торговались по 74,12 доллара за баррель.

С октября рынок нефти находится под влиянием напряженности на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение Хамас о прекращении огня и о возвращении удерживаемых в Газе заложников. Тем не менее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что возможности для достижения соглашения остались.

Делегация Хамас, которую возглавит высокопоставленный представитель движения Халил аль-Хайя, должна в четверг прибыть в Каир для переговоров с Египтом и Катаром о перемирии.

Ослабление доллара оказывает поддержку ценам на нефть, потому что держателям других валют она обходится дешевле.

К 04.00 по Гринвичу индекс доллара снизился до 103,99.

В то же время более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов бензина и дистиллятов в США также поддержало цены на нефть.

По данным Управления энергетической информации, запасы дистиллятов сократились на 3,2 млн баррелей, до 127,6 млн баррелей, при прогнозе сокращения на 1 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,15 млн баррелей, а не выросли на 140 000 баррелей, как ожидалось.

В результате сокращения запасов прибыли НПЗ продолжили расти, говорят аналитики ING.

"Высокие прибыли НПЗ должны оказать поддержку ценам на нефть за счет усиления спроса, так как нефтеперерабатывающие предприятия хотят увеличить производство, воспользовавшись повышенной прибыльностью", — написали аналитики клиентам.

Сокращение запасов бензина и рост экспорта нефти из США в прошлом году на 13% по сравнению с 2022 годом до рекордного максимума 4,06 млн баррелей в день "указывают на усиление спроса на нефть", сказано в аналитической записке ANZ.