МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Западные перевозчики и страховщики после ухода от них российской нефти теряют ежегодно не менее 2 миллиардов долларов, поэтому попытки заставить Россию снова использовать их услуги — это желание вернуть прежние доходы, прокомментировал РИА Новости управляющий директор "Русэнергопроекта" Максим Канищев. В МЭА назвали будущего мирового лидера по спросу на нефть

Накануне представитель Управления по осуществлению финансовых санкций Минфина Великобритании Ольга Димитреску заявила в подкасте NorthStandard, что G7 хочет заставить Россию снова использовать флот, который принадлежит объединению, для перевозки российской нефти.

"Запрет стран ЕС себе самим покупать российскую нефть по рыночной цене привел к тому, что сложившийся уютный круг западных перевозчиков и страховщиков потерял доходы и огромную долю рынка, причем, что важно — в стратегической перспективе. Суммарные потери западных перевозчиков и страховщиков составляют не менее 2 миллиардов долларов США в год. Безусловно, эти средства им хочется вернуть", — сказал он.

Поэтому, по словам эксперта, инициируются разговоры о том, что текущий флот, который перевозит российскую нефть, небезопасен для экологии и его использование может привести к разливам, если не использовать западные страховки.

"Однако, кроме абсурдности самого предположения, что западная страховка как-то влияет на риски разлива, до сих пор не зафиксировано ни одного крупного происшествия, вызванного разливом российской нефти", — добавил Канищев, напомнив, что британская BP в 2010 году "из-за грубого нарушения технологии и политик безопасности" спровоцировала экологическую катастрофу в Мексиканском заливе, хотя у нее были все необходимые страховки.

"Таким образом, нет никаких причин, по которым имело бы смысл вернуться к услугам западных перевозчиков и страховщиков, и нет никаких работающих механизмов, которые могли бы заставить это сделать", — заключил Канищев.