МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"По информации ЕДДС Северского района, в районе двух часов ночи девятого февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К трем часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП, а затем установят причины происшествия.

Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузку готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.