2024-02-09T04:22:23+03:00
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На НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар
Нефть
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет,... ПРАЙМ, 09.02.2024
нефть, энергетика, новости, бензин, краснодарский край, нпз, пожар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
"По информации ЕДДС Северского района, в районе двух часов ночи девятого февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К трем часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП, а затем установят причины происшествия.
Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузку готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.