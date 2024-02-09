2024-02-09T08:23:16+03:00
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Reuters: индийская компания отказалась от российской нефти Sokol
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Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) решила отказаться от дальнейшего заключения контрактов с Россией об импорте нефти Sokol, компания теперь... ПРАЙМ, 09.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) решила отказаться от дальнейшего заключения контрактов с Россией об импорте нефти Sokol, компания теперь отдает предпочтение Urals, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в компании.
Ранее глава компании BPCL Санджай Кхан отмечал, что предприятие не намерено отказываться от российского энергоресурса, однако будет заключать контракты с любыми поставщиками в зависимости от финансовой выгоды сделки. Кроме того, по его словам, проблем с поставками российской нефти на фоне непрекращающихся атак йеменских хуситов в Красном море не зафиксировано.
Издание пишет, что, согласно данным опрошенного источника, подобное решение связано скорее с трудностями в платежах из-за антироссийских санкций.
Ранее управляющий директор "Русэнергопроекта" Максим Канищев рассказал, что западные перевозчики и страховщики после ухода от них российской нефти теряют ежегодно не менее двух миллиардов долларов. По его словам, попытки заставить Россию снова использовать их услуги — это желание вернуть прежние доходы, прокомментировал РИА Новости.