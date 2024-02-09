МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) решила отказаться от дальнейшего заключения контрактов с Россией об импорте нефти Sokol, компания теперь отдает предпочтение Urals, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в компании. Эксперт оценил потери западных перевозчиков от отказа от российской нефти

Ранее глава компании BPCL Санджай Кхан отмечал, что предприятие не намерено отказываться от российского энергоресурса, однако будет заключать контракты с любыми поставщиками в зависимости от финансовой выгоды сделки. Кроме того, по его словам, проблем с поставками российской нефти на фоне непрекращающихся атак йеменских хуситов в Красном море не зафиксировано.

Издание пишет, что, согласно данным опрошенного источника, подобное решение связано скорее с трудностями в платежах из-за антироссийских санкций.

Ранее управляющий директор "Русэнергопроекта" Максим Канищев рассказал, что западные перевозчики и страховщики после ухода от них российской нефти теряют ежегодно не менее двух миллиардов долларов. По его словам, попытки заставить Россию снова использовать их услуги — это желание вернуть прежние доходы, прокомментировал РИА Новости.