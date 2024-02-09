ГОА (Индия), 9 фев — ПРАЙМ. Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation и Hindustan Petroleum Corporation, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, ведут переговоры с "Роснефтью" о долгосрочных поставках её нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Reuters: индийская компания отказалась от российской нефти Sokol

"Все три государственных нефтеперерабатывающих предприятия Индии ведут переговоры с "Роснефтью" об обеспечении долгосрочных поставок российской нефти в попытке отказаться от разовых закупок, которые сделали их уязвимыми для конкуренции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о компаниях Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation и Hindustan Petroleum Corporation. По словам источников, переговоры затянулись, поскольку потенциальные покупатели добиваются условий, которые защитили бы их от действия международных санкций.

"В общей сложности индийские нефтеперерабатывающие предприятия хотят зафиксировать поставки российской нефти примерно на 500 тысяч баррелей в сутки", — добавляется в сообщении.

Агентство напомнило, что Indian Oil Corporation подписала долгосрочный контракт с "Роснефтью" в 2020 году, в 2022 году компании договорились существенно увеличить объемы поставок на 2023 год. У двух других компаний нет действующих долгосрочных контрактов с российской нефтяной компанией.

РИА Новости направило запрос в "Роснефть".