МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пакистанские власти объявили о планах разрешить иностранным поставщикам реэкспорт нефтяных продуктов, сообщило издание Express Tribune со ссылкой на документы. Индийские компании ведут переговоры о поставках нефти из России, пишет СМИ

"Федеральное правительство объявило о планах разрешить импорт, местную продажу и реэкспорт нефтяных продуктов иностранных поставщиков", — пишет издание.

Как добавляется, поставщики нефти смогут зарегистрировать свои предприятия в Пакистане или работать через дочерние компании.

Сообщается, что Федеральное управление доходами начало обсуждать внесение соответствующих поправок к таможенное законодательство, выделив две недели на обсуждение вопроса. После внесения поправок нефть, поставленную из других стран, можно будет продавать на местном рынке и реэкспортировать нефтепродукты в другие страны.

Ранее министр торговли и промышленности Пакистана Джохар Иджаз рассказал РИА Новости, что у Пакистана есть положительный опыт импорта российской нефти, и страна рассматривает возможность увеличения её поставок.