2024-02-09T13:31:55+03:00
2024-02-09T13:31:55+03:00
2024-02-09T13:31:55+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240209/843031258.html
В Пакистане хотят разрешить реэкспорт нефтепродуктов иностранцам, пишет СМИ
Нефть
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пакистанские власти объявили о планах разрешить иностранным поставщикам реэкспорт нефтяных продуктов, сообщило издание Express Tribune со ссылкой на документы. "Федеральное... ПРАЙМ, 09.02.2024
нефть, энергетика, новости, пакистан, нефть, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пакистанские власти объявили о планах разрешить иностранным поставщикам реэкспорт нефтяных продуктов, сообщило издание Express Tribune со ссылкой на документы.
"Федеральное правительство объявило о планах разрешить импорт, местную продажу и реэкспорт нефтяных продуктов иностранных поставщиков", — пишет издание.
Как добавляется, поставщики нефти смогут зарегистрировать свои предприятия в Пакистане или работать через дочерние компании.
Сообщается, что Федеральное управление доходами начало обсуждать внесение соответствующих поправок к таможенное законодательство, выделив две недели на обсуждение вопроса. После внесения поправок нефть, поставленную из других стран, можно будет продавать на местном рынке и реэкспортировать нефтепродукты в другие страны.
Ранее министр торговли и промышленности Пакистана Джохар Иджаз рассказал РИА Новости, что у Пакистана есть положительный опыт импорта российской нефти, и страна рассматривает возможность увеличения её поставок.