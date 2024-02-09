МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Индия поддерживает мировые цены на нефть на приемлемом уровне, покупая ее у России, пишет CNBC со ссылкой на министра нефти и природного газа Индии Хардип Сингха Пури. Индия начала добывать нефть у побережья Бенгальского залива

"Мир благодарен Индии за покупку российской нефти, — заявил дипломат в кулуарах конференции India Energy Week в Гоа. — Если мы начнем покупать больше ближневосточной нефти, цена на топливо не будет на уровне $75-76 за баррель. Это будут все $150", — отметил Пури.

Он также отметил, что Индия намерена закупать наиболее дешевую и доступную нефть, вопреки политике. По данным агентства Reuters, в прошлом году Индия возглавила список импортеров российской нефти, транспортируемой по морю. В тот момент Россия продавала нефть со скидкой. Однако, в 2024 году импорт упал до годового минимума.

Ранее рремьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о планах увеличить годовые мощности по переработке нефти в стране почти на 80% до 450 миллионов тонн, что может стать еще одной проблемой для целей Индии в области перехода на возобновляемые источники энергии.

Индия поставила перед собой амбициозную цель обеспечить 50% спроса на электроэнергию за счет возобновляемых источников к 2030 году и 100%-ный переход на возобновляемые источники энергии к 2050 году. В настоящее время 75% всей электроэнергии в стране вырабатывается на угольных электростанциях, заключили в издании.