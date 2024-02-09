МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу повысились и могут по итогам недели вырасти почти на 7%. После отказа Израиля от предложенных условий прекращения огня ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.

По состоянию на 14.46 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent повысились на 79 центов, или 0,97%, до 82,42 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,02 доллара, или 1,34%, до 77,24 доллара за баррель.

Цены на нефть Brent и WTI на предыдущей сессии выросли примерно на 3%, так как израильские войска в четверг наносили удары по городу Рафах. Сегодня Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа.

"Для прекращения огня на Ближнем Востоке необходимо участие обеих сторон, и напряженность в этом регионе никуда не исчезла", — сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Фьючерсы на нефть могут вырасти пятую сессию подряд, получив поддержку после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение группировки ХАМАС о прекращении огня.

"После слов о том, что 'для Израиля неприкосновенных регионов в секторе Газа нет', участникам рынка нефти несложно было сделать вывод о том, что такой быстрый отказ от перемирия требует более значительной премии к ценам в связи с конфликтом", — указал аналитик PVM Джон Эванс.

Тем временем Украина с помощью беспилотников нанесла удары по двум НПЗ в южной части России, что привело к пожару на Ильском нефтезаводе. Второй удар был нанесен по Афипскому НПЗ, который также расположен в Краснодарском крае.

Россия в феврале экспортирует больше сырой нефти, чем она планировала в рамках соглашения ОПЕК+. Это связано с атаками беспилотников и техническими сбоями на российских НПЗ.

"По-прежнему необходимы доказательства того, что Россия может в достаточной мере сократить экспорт нефти, даже без учета ограничений, связанных с погодными условиями", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш, имея в виду обязательства страны в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Между тем Министерство финансов США в четверг ввело санкции еще против трех организаций, базирующихся в ОАЭ, а также одного танкера, зарегистрированного на Ливию, за нарушение ограничений, наложенных на цену российской нефти.