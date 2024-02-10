МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия уже получила от КНДР часть бумаг, необходимых для начала совместной морской разведки месторождений нефти и газа, Москва ожидает от Пхеньяна оставшийся пакет документов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора. Из Владивостока стартуют туры на горнолыжный курорт в КНДР

Россия и КНДР договорились о совместной морской разведке углеводородов в ноябре 2023 года. Минприроды РФ отмечало, что департамент недропользования ведомства разработает план геологоразведочных работ после того, как корейская сторона предоставит необходимые геофизические карты.

"Некоторые бумаги мы уже получили, часть материалов и карт должна быть передана в ближайшей перспективе", — рассказал Мацегора.

Дипломат напомнил, что советские специалисты в свое время работали на корейском шельфе Желтого моря, тогда крупных залежей обнаружено не было. Но, по его словам, появление новых методик морской разведки и усовершенствованная техника могут дать результаты в поисках углеводородов на шельфе.

"Наши эксперты по-прежнему считают окружающие Корею моря интересными с точки зрения возможности найти здесь углеводороды. Корейские коллеги заинтересованы в сотрудничестве с нами по этому направлению – компетенции российских специалистов у них сомнения не вызывают. Собственные запасы нефти или/и газа оказались бы вовсе не лишними для экономики КНДР", — добавил посол.

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