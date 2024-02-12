МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В начале азиатской сессии понедельника цены на нефть снизились, после того как Израиль объявил, что "завершил" серию ударов на юге сектора Газа, что немного ослабило опасения, связанные с поставками с Ближнего Востока.

К 05.20 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent и WTI подешевели на 31 цент, до 81,88 и 76,53 доллара за баррель соответственно.

На прошлой неделе цены на нефть выросли примерно на 6% при поддержке разрастания израильско-палестинского конфликта и вероятности перебоев в поставках с Ближнего Востока.

В понедельник представители вооруженных сил Израиля сообщили, что провели и "завершили" серию ударов на юге сектора Газа. Несколько дней назад премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня.

Больше всего беспокойства инвесторам по-прежнему доставляют проблемы с судоходством в Красном море. Управление обеспечения морской торговли ВМФ Великобритании (UKMTO) сообщило в понедельник утором, что получило сигнал от судна, атакованного двумя ракетами к югу от йеменского порта Мокка.

Поддерживаемые Ираном хуситы, контролирующие наиболее густонаселенные регионы Йемена, с середины ноября неоднократно наносили удары дронами и ракетами по торговым судам.

По словам хуситов, удары они наносят в ответ на военные действия Израиля в Газе. Эти атаки заставили некоторые судоходные компании прервать проходы по Красному морю и выбирать более длинный и более дорогостоящий путь вокруг Африки.

Связанные с поставками с Ближнего Востока опасения остаются относительно сильными, но информация из США отчасти нивелировала их.

Американский компании увеличили число действующих нефтяных и газовых буровых до максимума с середины декабря, что может быть сигналом о росте нефтедобычи, которая на прошлой неделе в США вернулась к рекордному максимуму 13,3 млн баррелей в день.

Вместе с тем связанные со спросом опасения сохраняются. Их усилило заявление главы Федерального резервного банка Далласа Лори Логан, которая сказала в пятницу, что не намерена рекомендовать понижать процентные ставки, присоединив свой голос к голосам тех, кто считает необходимым продолжить борьбу с инфляцией. Более высокая стоимость заимствований замедляет рост экономики, что ограничивает спрос.

Ожидается, что объем торгов в Азии будет небольшим, потому что во многих странах региона рынки закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

В том числе не работают финансовые рынки континентального Китая, которые откроются 19 февраля. В Гонконге рынки возобновят работу 14 февраля.