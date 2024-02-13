МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть повысились во вторник в Азии на опасениях относительно того, что напряженность на Ближнем Востоке приведет к нарушению цепочек поставок. Однако неопределенность темпов смягчения денежно-кредитной политики в США и потенциального влияния на спрос на нефтепродукты ограничивала пространство для роста котировок.

По состоянию на 04.20 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 7 центов, или 0,1%, до 82,07 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 10 центов, или 0,1%, до 77,02 доллара за баррель.

В понедельник контракты закрылись почти без изменений после роста на 6% на прошлой неделе.

Повышательное давление на цены на нефть оказывает конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, решение Вашингтона об ужесточении санкций в отношении Ирана может спровоцировать уменьшение предложения на мировом рынке нефти.

Однако неопределенность дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении процентных ставок ограничивает пространство для роста цен на нефть. Согласно результатам январского опроса ФРС-Нью-Йорк, инфляционные ожидания потребителей на год и пять лет вперед оставались без изменений, выше целевого уровня 2%.

Если опасения относительно инфляции заставят ФРС отложить снижение ставок на более поздний срок, то экономическая активность в США может замедлиться, а спрос на нефть ослабнуть.

Данные США по инфляции будут представлены во вторник, а в среду выйдут отчеты по инфляции в Великобритании и ВВП еврозоны.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) представит отчет по запасам сырой нефти в США. Четверо аналитиков, опрошенных Reuters, в среднем прогнозируют рост запасов на 2,6 млн баррелей на неделе 3-9 февраля.

Во вторник также будет представлен ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти. В понедельник представители Ирака заявили, что сохраняют приверженность решениям картеля и намерены добывать не более 4 млн баррелей в день.

"В ближайшие недели больший интерес будет вызвать решение ОПЕК+ относительно добровольного сокращения добычи, срок которого истекает в конце марта", — пишут аналитики ING.

"Наши оценки предполагают, что во 2-м квартале 2024 года на рынке нефти образуется избыток предложения, если альянс не сможет частично продлить режим добровольных ограничений производства", — добавляют они.

В ноябре ОПЕК+ приняла решение о добровольном сокращении добычи в совокупности на 2,2 млн баррелей в день в 1-м квартале 2024 года. Из них на долю Саудовской Аравии приходится уменьшение производства на 1 млн баррелей в день.