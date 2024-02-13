МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре 2023 года сократились на 22,6 миллиона баррелей, составив 2,767 миллиарда баррелей и оказавшись на 80 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. В ОПЕК объяснили отказ Saudi Aramco наращивать добычу нефти

"Предварительные данные за декабрь 2023 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в ОЭСР сократились на 22,6 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составляя 2 767 миллиона баррелей, они были на 14 миллионов баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 80 миллионов баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет, и на 159 миллионов баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", — сообщается в докладе.

В том числе запасы нефти в декабре составили 1,342 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов — 1,425 миллиарда баррелей.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. А наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.