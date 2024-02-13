МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 году: по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 104,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе организации. Генеральный секретарь ОПЕК: Мировая экономика в этом году будет сильной

"Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году в целом остается неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца в 2,2 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос на нефть в 2024 году составит 104,4 миллиона баррелей в сутки против 102,16 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, следует из приложенных таблиц.

Прогноз по росту спроса в США несколько повышен в связи с ожиданиями улучшений в экономике страны. Это компенсирует пересмотр в сторону понижения прогноза по странам Европы, входящим в ОЭСР.