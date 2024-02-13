МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в декабре снизилась на 90 тысяч баррелей в сутки, до 10,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 9,5 миллиона пришлось на нефть и 1,3 миллиона на конденсат, сообщается в февральском докладе ОПЕК. Россия снизит добычу нефти и конденсата в 2024 году, считает ОПЕК

"По оценкам, добыча жидких углеводородов в России в декабре снизилась примерно на 90 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составила в среднем 10,8 миллиона баррелей в сутки. В том числе 9,5 миллиона баррелей в сутки пришлось на нефть и 1,3 миллиона баррелей в сутки на конденсат", — говорится в докладе.

Согласно данным ОПЕК, в ноябре добыча нефти и конденсата Россией составила 10,89 миллиона баррелей в сутки, а в декабре снизилась до 10,8 миллиона.

Россия в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.

Добровольное сокращение действует до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно снижают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь он составлял 300 тысяч баррелей в сутки.

По итогам ноябрьской встречи ОПЕК+ Россия продлила добровольное сокращение нефтяного экспорта на первый квартал 2024 года и углубила его до 500 тысяч баррелей в сутки, указав при этом, что 300 тысяч баррелей будет приходиться на нефть, и 200 тысяч — на нефтепродукты. Саудовская Аравия, в свою очередь, на тот же срок продлила свое сокращение добычи на 1 миллион баррелей, а еще шесть стран ОПЕК+ взяли на себя дополнительные сокращения сверх квот суммарно еще на 700 тысяч баррелей.