МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в январе упала на 350 тысяч баррелей в сутки к уровню декабря — до 26,34 миллиона баррелей, при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше разрешенных им уровней на 2,466 миллиона баррелей в сутки, следует из данных февральского доклада ОПЕК. Bloomberg: Европа резко увеличила закупки нефти

"По данным вторичных источников, в январе 2024 года общий объем добычи нефти ОПЕК составил 26,34 миллиона баррелей в сутки, что ниже на 350 тысяч баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти увеличилась в основном в ОАЭ, Саудовской Аравии и Венесуэле, в то время как в Ливии, Кувейте, Ираке и Алжире она снизилась", — говорится в докладе.

Фактическая добыча стран организации, участвующих в соглашении ОПЕК+, теперь уже без Анголы, составила 21,369 миллиона баррелей в сутки при целевых 23,835 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК, имеющие квоты, сокращали добычу на 2,466 миллиона баррелей в сутки сверх разрешенных уровней.

Квоты на добычу нефти ОПЕК+ без учета покинувшей альянс Анголы с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника — Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки.

Участники в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Дополнительно в первом квартале Москва сокращает нефтяной экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки (300 тысяч баррелей — нефть, еще 200 тысяч — нефтепродукты), а Эр-Рияд — добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Также до конца марта другие страны снижают нефтедобычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки.