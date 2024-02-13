МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сегодня оставила без изменений прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть в 2024 и 2025 годах будет расти относительно высокими темпами. При этом ОПЕК повысила прогнозы экономического роста на эти два года, отметив, что она видит дальнейший потенциал.

В ежемесячном отчете ОПЕК говорится, что мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 2,25 млн баррелей в день, а в 2025 году — на 1,85 млн баррелей в день. Прогнозы не изменились по сравнению с январем.

Дальнейшее усиление экономического роста может оказать дополнительную поддержку спросу на нефть. Прогноз ОПЕК касательно роста спроса в 2024 году уже выше оценок других экспертных организаций, в том числе Международного энергетического агентства, хотя более обширный альянс ОПЕК+ по-прежнему сокращает добычу для поддержки рынка.

По словам ОПЕК, "позитивная тенденция" экономического роста сохранится в 1-й половине 2024 года. Организация улучшила прогнозы экономического роста на 2024 и 2025 г на 0,1 процентного пункта.

"Рост мировой экономики остается сильным, — указала ОПЕК в отчете. — Во всех ведущих странах, входящих и не входящих в ОЭСР, может проявиться дополнительный потенциал роста".

В этом году цены на нефть получают поддержку от конфликта на Ближнем Востоке и сбоя в поставках, хотя опасения насчет высоких процентных ставок оказывают давление. Сегодня баррель нефти марки Brent подорожал на 0,5%, примерно до 82 долларов.

По словам ОПЕК, рост цен на нефть в январе был связан с рядом факторов, включая смягчение давления со стороны спекулятивных продаж, сбои поставок, более благоприятные, чем ожидалось, макроэкономические данные и признаки сильных фундаментальных показателей нефтяного рынка.

ОПЕК теперь прогнозирует рост мировой экономики в 2024 году на 2,7%, а в 2025 году — на 2,9% благодаря ожиданиям дальнейшего замедления общей инфляции в течение этого периода.

Прогноз ОПЕК касательно роста спроса на нефть в этом году значительно превышает оценку МЭА, которое ожидает увеличение спроса на 1,24 млн баррелей в день. МЭА должно представить обновленный прогноз в четверг.