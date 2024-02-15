МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в четверг в Азии, так как более значительное, чем ожидалось, увеличение коммерческих запасов нефти в США породило опасения относительно темпов спроса в крупнейшей экономике мира.

По состоянию на 03.37 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 34 цента, или 0,4%, и торговались по 81,26 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 38 центов, или 0,5%, до 76,26 доллара за баррель.

Оба контракта в среду упали более чем на 1 доллар, испытывая давление со стороны данных по коммерческим запасам нефти в США. Представленный отчет указывал на существенный рост запасов нефти, а также на уменьшение загруженности нефтеперерабатывающих мощностей до минимума с декабря 2022 года.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 12 млн баррелей, до 439,5 млн баррелей. Это заметно выше роста на 2,6 млн баррелей, которого ожидали опрошенные Reuters аналитики.

Наращивание запасов породило опасения относительно темпов спроса, но некоторые аналитики отмечают, что причиной роста преимущественно стало снижение объемов переработки вследствие приостановки работ на одном из НПЗ компании BP в штате Индиана мощностью 435 000 баррелей в день.

"Продолжающийся простой НПЗ BP в Уайтинге будет способствовать более низкой загрузке нефтеперерабатывающих мощностей, как и обслуживание некоторых других НПЗ. Падение объемов нефтепереработки означает, что запасы бензина уменьшились", — сказали аналитики.

Если говорить о динамике предложения, то Казахстан заявил о намерении скомпенсировать январское превышение квоты добычи, определенной в рамках решения ОПЕК, в течение следующих нескольких месяцев. В Ираке также намерены пересмотреть темпы добычи нефти и в ближайшие месяцы решать проблемы превышения производства, если таковые обнаружатся.

"В марте состоится заседание ОПЕК, на котором будет обсуждаться вопрос о целесообразности продления существующих ограничений на 2-й квартал 2024 года", — говорится в аналитической записке ANZ.

"Любой намек на то, что этого не произойдет, окажет влияние на настроения на рынке нефти", — добавляют аналитики.

Данные EIA свидетельствовали о падении запасов бензина и дистиллятов, которое превзошло прогнозы. Запасы бензина на отчетной неделе снизились на 3,7 млн баррелей, до 247,3 млн баррелей, тогда как ожидалось уменьшение на 1,2 млн баррелей.

Запасы дистиллятов упали на 1,9 млн баррелей, до 125,7 млн баррелей, против прогноза снижения на 1,6 млн баррелей.

Спрос на топливо остается устойчивым, чему способствует возвращение авиаперелетов к допандемийным уровням, отмечают аналитики JPMorgan.

"Высокочастотные индикаторы спроса указывают на увеличение спроса на нефть на 1,6 млн баррелей в день в первые две недели февраля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — говорят в JPMorgan. Среди прочего этому способствовал рост спроса на поездки в Китай в период празднования Нового года по лунному календарю.