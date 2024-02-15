МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по темпу роста мирового спроса на нефть в 2024 году в 1,2 миллиона баррелей в сутки, спрос теперь ожидается на уровне 102,98 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА. Россия сократила добычу нефти в декабре, считает МЭА

"Наш прогноз роста на 2024 год остается неизменным — на уровне 1,2 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении по сравнению со средним приростом в 2,3 миллиона баррелей в сутки в прошлом году", — сказано в сообщении.

Согласно приложенным таблицам, МЭА ожидает, что спрос на нефть в 2024 году составит 102,98 миллиона баррелей в сутки. В январском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в 2024 году на уровне почти в 102,96 миллиона баррелей в сутки.

По оценке агентства, разница между умеренным спросом в странах ОЭСР и оживленным потреблением за пределами организации, наблюдавшаяся на протяжении 2023 года, стала менее выраженной. Тем не менее рост спроса по-прежнему будет больше наблюдаться в странах, не входящих в ОЭСР.

"Более суровый макроэкономический климат в мире сдерживает экономический рост в 2024 году, поскольку более высокие цены на нефть подрывают незначительное улучшение экономических прогнозов", — отмечается в докладе.

Оценки на 2025 год пока не приводятся.