МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в январе экспортировала примерно тот же объем нефти и нефтепродуктов, что и в декабре, порядка 7,7 миллиона баррелей в сутки, при этом ее коммерческая выручка увеличилась на 1,4%, до 15,7 миллиарда долларов благодаря небольшому росту цен на топливо, следует из ежемесячного доклада агентства. Мантуров отметил снижение несырьевого неэнергетического экспорта из России

"Объемы российского нефтяного экспорта в январе мало изменились по сравнению с декабрем и составили около 7,7 миллиона баррелей в сутки. Однако коммерческая выручка выросла на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 15,7 миллиарда долларов благодаря небольшому росту цен на нефтепродукты", — говорится в докладе.

По данным МЭА, недавние атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы пока не повлияли на объемы экспорта, однако торговые потоки снизятся, если ремонт затянется.

Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.