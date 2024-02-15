МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в январе, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки с уровня декабря и составила 9,44 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

"Добыча нефти в России в январе снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки, до 9,44 миллиона баррелей", – говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в декабре прошлого года добыча нефти в России составила 9,48 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре — 9,5 миллиона баррелей в сутки.

Общий объем добычи жидких углеводородов в России в январе, по оценкам МЭА, снизился на 50 тысяч баррелей в сутки, до 10,87 миллиона баррелей в сутки. Показатель в декабре и ноябре составлял 10,92 миллиона баррелей в сутки.

Средний уровень добычи жидких углеводородов в России в 2023 году, по оценке агентства, сократился на 130 тысяч баррелей в сутки к предыдущему году и составил 10,96 миллиона баррелей в сутки. По прогнозам МЭА, в 2024 году средний уровень снизится на 120 тысяч баррелей в сутки, до 10,84 миллиона баррелей в сутки.

Россия в марте прошлого года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Таким образом, производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая 2023 года.

Кроме того, Россия с августа сокращает нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений составлял 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь — 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.