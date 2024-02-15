МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Потребление нефти в Китае в текущем году вырастет примерно на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом, до 16,88 миллиона баррелей, из-за запуска новых перерабатывающих мощностей, и продолжит расти в дальнейшем, прогнозирует международное ценовое агентство Argus. МЭА: выручка от российского нефтяного экспорта выросла в январе

"Потребление нефти в Китае в текущем году может вырасти относительно 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки, в среднем до 16,88 миллиона баррелей в сутки, по оценке Argus Consulting. В 2025 году этот показатель может достичь 17,18 миллиона баррелей в сутки, а в 2026 году — 17,33 миллиона баррелей в сутки", — говорится в обзоре агентства "Возможности и риски нефтяного рынка Китая".

Спрос на сырье в Китае повышается вследствие запуска новых перерабатывающих мощностей вместо старых предприятий, объясняет Argus. По данным агентства, в этом году в Китае ожидается подключение дополнительных мощностей для нефтепереработки суммарной производительностью 480 тысяч баррелей в сутки.

Так, компания Shandong Yulong Petrochemical во втором полугодии введет в эксплуатацию новый НПЗ Yulong на 400 тысяч баррелей в сутки, а госкомпания CNOOC в четвертом квартале увеличит производительность завода в Нинбо на 80 тысяч баррелей в сутки, до 240 тысяч баррелей.

Вместе с тем, по оценке Argus, добыча нефти в Китае по итогам прошлого года составляла 4,13 миллиона баррелей в сутки и в этом году составит 4,16 миллиона баррелей в день, а в 2025 году — 4,12 миллиона. В агентстве полагают, что темпы роста добычи в стране будут невысокими несмотря на рост инвестиций. Поэтому зависимость Китая от импорта сырья будет только усиливаться.

Основные поставщики нефти в Китай — Россия и Саудовская Аравия. Первая в прошлом году нарастила поставки 425 тысяч баррелей в сутки, до 2,18 миллиона, свидетельствуют данные таможни Китая, которые приводит Argus. В результате доля нефти из России в общем объеме импорта выросла на 2 процентных пункта, до 19,2%. Саудовская Аравия в 2023 году поставила в страну 1,72 миллиона баррелей в сутки, что на 30 тысяч баррелей в сутки меньше, чем годом ранее.