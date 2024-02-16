МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти фокусируется на деэскалации конфликта в Красном море, стремясь к стабильной и экономически обоснованной цене в 70-80 долларов за баррель, поделилась мнением с РИА Новости глава европейский брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко. Подсчитано, насколько дороже грузоперевозки из Индии в Россию вокруг Африки

Внимание трейдеров на рынке энергоносителей сохраняется вокруг ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, на атаках хуситов на суда в Красном море. Судоходные компании из-за такой угрозы ограничили перевозки по этому маршруту. При этом собеседница агентства констатировала, что атаки на суда на данный момент не оказывают существенного влияния на нефтяные котировки, лишь краткосрочно способствуя их росту.

"Сейчас скорее можно говорить о том, что рынок фокусируется на деэскалации в регионе, что в дальнейшем может привести к стабилизации цен на нефть в диапазоне 70-80 долларов за баррель по нефти марки Brent, обоснованном фундаментальными факторами спроса и предложения", — отметила собеседница агентства.

По ее мнению, фактор ослабления напряженности и локализации конфликта в регионе уже стал одной из причин волны снижения котировок, когда нефть марки Brent отступала ниже 80 долларов за баррель.

При этом продолжающиеся атаки хуситов на суда в Красном море в большей степени сказываются на цепочках поставок, удлиняя их за счет перенаправления судов вокруг Африки, считает Хандошко. Также под влияние попадает стоимость фрахта, которая растет за счет появления дефицита танкеров. Все это оказывает лишь временное влияние на нефтяные котировки, фундаментально не меняя долгосрочные тенденции.