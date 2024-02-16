МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть сохраняли стабильность в пятницу, после выхода прогноза Международного энергетического агентства, который предполагает замедление роста спроса. Также в четверг вышли слабые данные по розничным продажам в США, усилившие надежды на более раннее, чем ожидалось, понижение ставок ФРС.

К 03.42 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 9 центов, или 0,1%, опустившись до 82,77 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 4 цента, до 78,07 доллара за баррель.

В четверг оба эти контракта подорожали более чем на 1%. Их рост спровоцировали данные, показавшие более существенное, чем ожидалось, сокращение розничных продаж в США. Этот отчет повысил вероятность скорого смягчения политики ФРС, что может стать позитивным фактором для спроса на нефть.

По данным Министерства торговли США, в январе по сравнению с декабрем розничные продажи сократились на 0,8%, причем падение было самым глубоким с февраля 2023 года. Опрошенные Reuters экономисты ожидали сокращения 0,1%.

"Надежды на понижение ставок ФРС поддержали цены на нефть в четверг, но теперь, пред длинными выходными в США, инвесторы корректируют позиции", — сказал президент NS Trading Хироюки Кикукава.

Понедельник в США будет нерабочим днем.

"Инвесторы будут внимательно следить за сигналами о процентных ставках, а также оценивать вероятность воздействия конфликта на Ближнем Востоке на поставки нефти", — добавил Кикукава.

По его прогнозу, некоторое время WTI будет торговаться в диапазоне 70-80 долларов за баррель.

Давление на настроения рынка оказал опубликованный в четверг прогноз Международного энергетического агентства (IEA), который предполагает замедление роста спроса на нефть. Агентство понизило оценку роста спроса на 2024 год до 1,22 млн баррелей в день.

ОПЕК, в отличие от IEA, оставила в силе прогноз роста спроса на уровне 2,25 млн баррелей в день.

По словам аналитиков, расширение конфликта на ближнем Востоке может продолжить оказывать влияние на цены нефти.

"Можно ожидать сохранения премии за ближневосточный риск, особенно перед выходными", — сказала основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.