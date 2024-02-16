МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в пятницу, после выхода прогноза Международного энергетического агентства (IEA), усилившего опасения относительно спроса. Давление этого фактора на котировки оказалось сильнее поддержки, оказываемой им геополитической напряженностью и надеждами на то, что Федеральная резервная система может начать понижение процентных ставок раньше, чем предполагалось.

Согласно отчету, опубликованному в четверг IEA, мировой спрос на нефть теряет импульс роста, что противоречит оценкам ОПЕК. В IEA понизили прогноз роста спроса в 2024 году.

"Были робкие попытки восстановления котировок в четверг утром, но надежды на рост были разрушены опубликованными IEA прогнозами спроса и предложения", — говорит нефтяной брокер PVM Тамаш Варга.

К 09.15 по Гринвичу фьючерсы на Brent снизились в цене на 53 цента, или на 0,6%, до 82,33 доллара за баррель. Контракты на WTI подешевели на 33 цента, до 77,70 доллара за баррель.

В четверг оба контракта подорожали более чем на 1%. Их рост спровоцировали данные, показавшие более существенное, чем ожидалось, сокращение розничных продаж в США. Этот отчет повысил вероятность скорого смягчения политики ФРС, что может стать позитивным фактором для спроса на нефть.

"Надежды на понижение ставок ФРС поддержали цены на нефть в четверг, но теперь, пред длинными выходными в США, инвесторы корректируют позиции", — говорит президент NS Trading Хироюки Кикукава.

По словам аналитиков, угроза расширения конфликта на Ближнем Востоке может продолжить оказывать поддержку котировкам нефти.

Израиль сообщил в четверг о рейде на крупнейший действующий госпиталь Газы, а Хезболла заявила об обстреле города на севере Израиля в качестве "предварительного ответа" на убийство 10 гражданских лиц на юге Ливана.

"Можно ожидать сохранения премии за ближневосточный риск, особенно перед выходными", — говорит основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.