2024-02-18T09:19:30+03:00
2024-02-18T09:19:30+03:00
2024-02-18T09:19:30+03:00
2024
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Сомали планирует добыть первую в своей истории нефть, сообщили СМИ
Нефть
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Сомали намерена добыть в текущем году первую в своей истории нефть, сообщает Garowe со ссылкой на слова министра нефти и минеральных ресурсов страны Абдиризака Омара Мохамеда... ПРАЙМ, 18.02.2024
нефть, энергетика, новости, африка, сомали, добыча нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Сомали намерена добыть в текущем году первую в своей истории нефть, сообщает Garowe со ссылкой на слова министра нефти и минеральных ресурсов страны Абдиризака Омара Мохамеда.
Отмечается, что разработку нефти будет вести на своей территории на месторождениях в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд. Геосейсмические исследования показали, что потенциальные запасы нефти и природного газа в стране составляют порядка 30 миллиардов баррелей, сообщает портал.
Сомалийские власти подписали контракт о разработке запасов нефти с Coastline Exploration в 2022 году. Американская компания вправе вести разведку нефти на семи блоках сомалийского шельфа.