МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Сомали намерена добыть в текущем году первую в своей истории нефть, сообщает Garowe со ссылкой на слова министра нефти и минеральных ресурсов страны Абдиризака Омара Мохамеда. Мировой рынок нефти может перейти к профициту, заявила Набиуллина

Отмечается, что разработку нефти будет вести на своей территории на месторождениях в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд. Геосейсмические исследования показали, что потенциальные запасы нефти и природного газа в стране составляют порядка 30 миллиардов баррелей, сообщает портал.

Сомалийские власти подписали контракт о разработке запасов нефти с Coastline Exploration в 2022 году. Американская компания вправе вести разведку нефти на семи блоках сомалийского шельфа.