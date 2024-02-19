2024-02-19T05:41:10+03:00
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2024
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Названы сферы возможных совместных проектов Уганды с Россией
Нефть
Новости
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Уганда обсуждает с Россией сотрудничество в нефтяной области и сфере атомной энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго. "Сейчас мы ведем переговоры... ПРАЙМ, 19.02.2024
нефть, энергетика, альтернативная энергетика, новости, уганда, россия, атомная энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев — ПРАЙМ. Уганда обсуждает с Россией сотрудничество в нефтяной области и сфере атомной энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго.
"Сейчас мы ведем переговоры с Россией о сотрудничестве в нашей нефтяной промышленности, они изучают, как они (россияне) могли бы нам помочь построить нефтеперерабатывающий завод", — сказал министр на полях прошедшего в Аддис-Абебе саммита Афросоюза.
Он также отметил, что Уганда рассматривает возможность поддержки со стороны России в развитии других источников энергии, таких как атомная.
"У нас есть урановые месторождения, и мы обсуждаем, как мы можем работать вместе, чтобы эксплуатировать эти ресурсы", — заявил глава МИД Уганды.
Президент Уганды Йовери Мусевени в ходе посещения Москвы в июле минувшего года заявлял, что российские компании могут принять участие в разведке нефтяных ресурсов в этой африканской стране.