АДДИС-АБЕБА, 19 фев — ПРАЙМ. Уганда обсуждает с Россией сотрудничество в нефтяной области и сфере атомной энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго. Посол Уганды сообщил, что страна готова наращивать поставки кофе в Россию

"Сейчас мы ведем переговоры с Россией о сотрудничестве в нашей нефтяной промышленности, они изучают, как они (россияне) могли бы нам помочь построить нефтеперерабатывающий завод", — сказал министр на полях прошедшего в Аддис-Абебе саммита Афросоюза.

Он также отметил, что Уганда рассматривает возможность поддержки со стороны России в развитии других источников энергии, таких как атомная.

"У нас есть урановые месторождения, и мы обсуждаем, как мы можем работать вместе, чтобы эксплуатировать эти ресурсы", — заявил глава МИД Уганды.

Президент Уганды Йовери Мусевени в ходе посещения Москвы в июле минувшего года заявлял, что российские компании могут принять участие в разведке нефтяных ресурсов в этой африканской стране.