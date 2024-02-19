МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились, когда инвесторы переключили свое внимание на перспективы спроса после выхода превысивших прогноз данных по ценам производителей в США. Американская экономика является крупнейшим в мире потребителем нефти, а высокая инфляция и повышенные процентные ставки могут сдержать рост потребления.

К 03.42 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 61 цент, или 0,7%, опустившись до 82,86 доллара за баррель. Контракты на нефть WTI, которые закрываются во вторник, подешевели на 41 цент, до 78,78 доллара за баррель.

Цена на апрельские фьючерсы на WTI снизилась на 0,8%, или на 60 центов, до 77,86 доллара.

Как Brent, так и WTI выросли по итогам торгов в пятницу, так ближневосточный конфликт оказал на цены более сильное воздействие, чем доклад Международного энергетического агентства, в котором говорится о замедлении роса спроса на нефть.

"В понедельник утром WTI и Brent подешевели, потому что инвесторы скорректировали оценку перспектив спроса после данных, показавших существенный скачок индекса цен производителей в США", — сказано в аналитической записке Phillip Nova.

Рынкам еще предстоит оценить перспективы спроса в Китае, рынки которого возобновили работу после продолжительного празднования Нового года по лунному календарю. В понедельник торги будут относительно спокойными, так как в США отмечают День президентов.

В пятницу представители ФРС, говоря о понижении ставок, сигнализировали о "терпении".

В выходные на Ближнем Востоке сохранялась напряженность: Израиль продолжал военные действия в Газе, а хуситы взяли на себя ответственность за удар по направлявшемуся в Индию танкеру.

Аналитики ANZ Research написали клиентам, что ОПЕК сможет во многом компенсировать связанный с перебоями в поставках дефицит нефти, так как резервы добывающих мощностей у входящих в картель стран находятся на максимуме за восемь лет 6,4 млн баррелей в день.

Ожидается, что во вторник Совет безопасности ООН вынесет на голосование предложенный Алжиром план гуманитарной паузы в палестино-израильском конфликте, но США сигнализировали, что наложат вето.