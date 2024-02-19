МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "Башнефть", входящая в "Роснефть", в прошлом году за счет геологоразведки прирастила запасы углеводородов на 24,4 миллиона тонн нефтяного эквивалента, коэффициент восполнения добычи составил 135%, сообщила "Роснефть". Сомали планирует добыть первую в своей истории нефть, сообщили СМИ

"АНК "Башнефть" (входит в структуру "Роснефти") в 2023 году за счёт успешного проведения геологоразведочных работ прирастила запасы углеводородов на 24,4 миллиона тонн нефтяного эквивалента, коэффициент восполнения добычи запасами составил 135%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам бурения поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин геологи "Башнефти" открыли 32 новые залежи нефти на разрабатываемых месторождениях, расположенных преимущественно в Башкирии, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

"Башнефть", контролируемая "Роснефтью", обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года.