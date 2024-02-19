МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник торгуются без особых изменений, около 83 долларов за баррель.

К 14.34 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 9 центов, до 83,38 доллара за баррель.

Мартовские контракты на нефть WTI, которые закрываются во вторник, выросли в цене на 20 центов, до 79,39 доллара за баррель.

Цена на апрельские фьючерсы на WTI снизилась на 12 центов, до 78,34 доллара.

На прошлой неделе фьючерсы на Brent и WTI выросли примерно на 1,5% и 3% соответственно, отражая растущие риски со стороны расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке.

Рост цен был ограничен докладом Международного энергетического агентства, в котором говорится о замедлении роста спроса на нефть.

"В понедельник утром WTI и Brent подешевели, потому что инвесторы скорректировали оценку перспектив спроса после данных, показавших существенный скачок индекса цен производителей в США", — сказано в аналитической записке Phillip Nova.

Рынкам еще предстоит оценить перспективы спроса в Китае, рынки которого возобновили работу после продолжительного празднования Нового года по лунному календарю. В понедельник торги будут относительно спокойными, так как в США отмечают День президентов.

В пятницу представители ФРС, говоря о понижении ставок, сигнализировали о "терпении".

В выходные на Ближнем Востоке сохранялась напряженность: Израиль продолжал военные действия в Газе, а хуситы взяли на себя ответственность за удар по направлявшемуся в Индию танкеру.

Аналитики ANZ Research написали клиентам, что ОПЕК сможет во многом компенсировать связанный с перебоями в поставках дефицит нефти, так как резервы добывающих мощностей у входящих в картель стран находятся на максимуме за восемь лет 6,4 млн баррелей в день.