МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Нефтяная сделка России и Пакистана работает хорошо, оплата за нефть осуществляется не в долларах, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед. В Пакистане хотят разрешить реэкспорт нефтепродуктов иностранцам, пишет СМИ

"Я думаю, что (покупка российской нефти — ред.) — это очень хорошее решение, потому что это хорошая нефть, недорогая и без каких-либо "подводных камней". И мы также не платим за российскую нефть долларами, мы используем валюту третьей страны. Так что эта нефтяная сделка работает хорошо", — отметил политик.

Мушахид Хусейн Сайед добавил, что не видит препятствий для того, чтобы Исламабад продолжил покупать нефть у России. По словам сенатора, также стоит ожидать "некоторое развитие" в вопросе закупки российского СПГ Исламабадом по итогам "хорошей встречи" делегации министерства энергетики Пакистана с российскими коллегами.

Ранее посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали заявил РИА Новости, что в 2023 году Пакистан закупил в России сырой нефти на сумму 20 миллионов долларов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.