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В Пакистане оценили эффективность нефтяной сделки с Россией
Нефть
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Нефтяная сделка России и Пакистана работает хорошо, оплата за нефть осуществляется не в долларах, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана... ПРАЙМ, 20.02.2024
новости, нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, пакистан, россия, нефть, сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Нефтяная сделка России и Пакистана работает хорошо, оплата за нефть осуществляется не в долларах, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.
"Я думаю, что (покупка российской нефти — ред.) — это очень хорошее решение, потому что это хорошая нефть, недорогая и без каких-либо "подводных камней". И мы также не платим за российскую нефть долларами, мы используем валюту третьей страны. Так что эта нефтяная сделка работает хорошо", — отметил политик.
Мушахид Хусейн Сайед добавил, что не видит препятствий для того, чтобы Исламабад продолжил покупать нефть у России. По словам сенатора, также стоит ожидать "некоторое развитие" в вопросе закупки российского СПГ Исламабадом по итогам "хорошей встречи" делегации министерства энергетики Пакистана с российскими коллегами.
Ранее посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали заявил РИА Новости, что в 2023 году Пакистан закупил в России сырой нефти на сумму 20 миллионов долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.