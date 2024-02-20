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Новак спрогнозировал продолжение роста спроса на нефть в мире
Нефть
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Нефть не изжила себя, спрос на этот ресурс в мире будет и дальше расти — как минимум до 2040 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Многие говорят, что нефть изжила себя... ПРАЙМ, 20.02.2024
нефть, энергетика, новости, нефть, россия, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Нефть не изжила себя, спрос на этот ресурс в мире будет и дальше расти — как минимум до 2040 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Многие говорят, что нефть изжила себя. Могу сказать с уверенностью, что это не так. По многим прогнозам экспертов, потребление нефти будет еще долгое время расти", — сказал он в ходе пленарной сессии на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Новак также добавил, что "как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 миллиону баррелей в сутки в год дополнительно спроса".