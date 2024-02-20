МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Нефть не изжила себя, спрос на этот ресурс в мире будет и дальше расти — как минимум до 2040 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак оценил поставки нефти на Восток и Запад

"Многие говорят, что нефть изжила себя. Могу сказать с уверенностью, что это не так. По многим прогнозам экспертов, потребление нефти будет еще долгое время расти", — сказал он в ходе пленарной сессии на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Новак также добавил, что "как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 миллиону баррелей в сутки в год дополнительно спроса".