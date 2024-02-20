МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Нефтепереработка в России с начала 2024 года снизилась примерно на семь процентов, прогноз по итогам года составляет 275 миллионов тонн, заявил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов. Индия в 2023 году вдвое нарастила закупки нефти и нефтепродуктов из России

"Нефтепереработка в РФ снизилась с начала года примерно на семь процентов. По итогам года ориентируемся на показатель, который есть в прогнозе социально-экономического развития — 275 миллионов тонн", — сказал он в ходе "Форума национальных достижений: энергетика" на ВДНХ.

Первичная переработка нефти в России по итогам 2023 года увеличилась на 1,2%, до 275 миллионов тонн (в 2022 году — 271,7 миллиона тонн), следовало из презентации вице-премьера РФ Александра Новака, представленной в ходе открытого диалога в Совете Федерации. Производство бензина увеличилось на 3,1% по сравнению с 2022 годом (до 43,9 миллиона тонн), дизельного топлива — на 3,5% (до 88,1 миллиона тонн). Глубина нефтепереработки осталась на уровне 84,1%.

Зимой на некоторых российских НПЗ произошел ряд происшествий. "Лукойл" в середине января сообщил, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за инцидента. По данным газеты "Коммерсант", причиной остановки стала поломка иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце декабря было возгорание. В конце января краевой оперативный штаб сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. Пожар возник на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.

Позднее министр энергетики РФ заявил, что Ильский НПЗ вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах займет несколько месяцев. До этого он также сообщал, что проблем после инцидентов на объектах топливно-энергетического комплекса на российском рынке нет.

Россия также сократила объемы поставок бензина и дизельного топлива за рубеж в январе из-за внеплановых ремонтных работ на некоторых НПЗ. По данным Минэнерго, запасы бензина в России на конец января составляли 1,9 миллиона тонн, а дизельного топлива — 3,9 миллиона тонн.