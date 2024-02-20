МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в порту Усть-Луга на Балтийском море, кроме того, проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Новатэк" увеличил продажи газа в 2023 году

"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась", — сказал он журналистам в ходе "Форума национальных достояний: энергетика" на ВДНХ.

О пожаре на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в конце января объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Причиной возгорания стало "внешнее воздействие", уточняла позднее компания. В результате происшествия, отмечали в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района, повреждена цистерна объемом 100 кубометров.