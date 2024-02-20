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"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в Усть-Луге
Нефть
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"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в порту Усть-Луга на Балтийском море, кроме того, проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась, заявил глава... ПРАЙМ, 20.02.2024
нефть, энергетика, новости, россия, отгрузка нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в порту Усть-Луга на Балтийском море, кроме того, проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась", — сказал он журналистам в ходе "Форума национальных достояний: энергетика" на ВДНХ.
О пожаре на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в конце января объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Причиной возгорания стало "внешнее воздействие", уточняла позднее компания. В результате происшествия, отмечали в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района, повреждена цистерна объемом 100 кубометров.