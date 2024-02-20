МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снизились. Неопределенность перспектив мирового спроса привела к снижению фьючерсов на нефть, несмотря на наличие некоторой премии за риск, связанной с палестино-израильским конфликтом.

К 14.50 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели 22 цента, или 0,26%, до 83,45 доллара за баррель. Шестимесячный спред во вторник также достиг максимума с октября, что говорит о дефицитном рынке.

Апрельские фьючерсы на WTI снизилась в цене на 26 центов, или 0,33%, до 78,20 доллара, тогда как ранее опускались на 1 доллар. Мартовские контракты на эту нефть, экспирация которых произойдет позднее во вторник, подорожали на 36 центов, или 0,45%, до 79,55 доллара.

Ввиду официального выходного в США в понедельник расчетов по WTI не было.

Рынки нефти в понедельник "немного снизились" на "спокойных торгах, когда в США отмечался День президентов, а опасения вокруг спроса были компенсированы усилением напряженности на Ближнем Востоке", сказал аналитик IG Тони Сикамор.

Различные страны активизируют усилия по прекращению огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Городу Рафах грозит наступление израильской армии. ООН предупредила, что такое развитие событий "может привести к массовому кровопролитию".

На поставки негативно повлияла угроза эскалации обстановки на Ближнем Востоке, для которой особо уязвимы рынке энергоносителей. Хуситы, поддерживающие палестинцев, усилили атаки в районе судоходных маршрутов в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. С пятницы беспилотниками и ракетами были атакованы как минимум еще четыре корабля.

Однако конфликта на Ближнем Востоке, в одном из лидирующих по добыче нефти регионов мира, оказалось недостаточно, чтобы перевесить опасения инвесторов насчет слабого мирового спроса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе опубликовало доклад, в котором содержались пересмотренные в сторону снижения прогнозы роста мирового спроса на нефть на 2024 год. Оценка оказалась почти на 1 млн баррелей в день ниже прогноза ОПЕК.

По оценке МЭА, мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 1,22 млн баррелей нефти в день, а прогноз ОПЕК предполагает рост на 2,25 млн баррелей нефти в день.

Организации отчасти расходятся во мнении относительно перехода на возобновляемые и более экологичные источники энергии: МЭА, представляющее промышленно развитые страны, ожидает пик спроса на нефть к 2030 году, а ОПЕК прогнозирует дальнейший рост использования нефти в течение следующих двух десятилетий.