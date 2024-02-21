МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть немного восстановились в среду на фоне обеспокоенности инвесторов продолжающимися атаками на торговые суда в Красном море, а также укрепления мнения рынка о том, что понижение процентных ставок в США начнется позднее, чем ожидалось.

К 03.24 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 30 центов, или на 0,36%, до 82,64 доллара за баррель, а контракты на WTI — на 26 центов, или на 0,34%, до 77,3 доллара за баррель.

Во вторник фьючерсы на Brent и WTI упали в цене на 1,5% и1,4%, соответственно, тогда как в ходе торгов достигали максимумов почти за три недели. Премия за ближайшие фьючерсы по сравнению с фьючерсами с поставкой через месяц выросла более чем вдвое, до 1,71 доллара за баррель, что является максимумом почти за четыре месяца.

В такой ситуации энергетическим компаниям выгоднее продавать нефть, нежели хранить ее для реализации в будущие месяцы. В среду премия уменьшилась до 4 центов за баррель.

"Котировки фьючерсов держатся в боковом тренде, — отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. — При текущем уровне цен премия за риск составляет не менее 6-7 долларов за баррель".

Хари полагает, что котировки будут оставаться в текущем диапазоне до тех пор, пока не произойдет очередного поворотного момента в кризисе на Ближнем Востоке. Это может быть как снижение напряженности в результате достижения договоренности о прекращении огня, так и эскалация конфликта.

Хуситы, поддерживающие палестинцев, продолжают атаки в районе судоходных маршрутов в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. С пятницы беспилотниками и ракетами были атакованы как минимум еще четыре судна.

Во вторник Вашингтон наложил вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, призывающий к немедленному и безоговорочному гуманитарному перемирию в конфликте между Израилем и ХАМАС. США продвигают резолюцию, которая будет увязывать прекращение огня с освобождением израильских заложников.

Между тем Россия, принявшая на себя обязательство по сокращению добычи нефти на 500 000 баррелей в день в рамках общей договоренности ОПЕК+, сообщила во вторник, что намерена в полном объеме выполнить квоту в феврале, несмотря на снижение нефтепереработки.

С начала года Россия снизила объем переработки примерно на 7%, сообщил во вторник министр энергетики Николай Шульгинов.

Обеспокоенность тем, что понижение процентных ставок в США может начаться позже, чем предполагалось, омрачает перспективы спроса на нефть. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции вынудили рынки пересмотреть прогнозы сроков перехода Федеральной резервной системы к смягчению денежно-кредитной политики. Опрошенные Reuters экономисты полагают, что первое понижение процентных ставок будет произведено в июне.

Респонденты опроса Reuters ожидают, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе, а запасы дистиллятов и бензина сократились. По их оценкам, рост запасов нефти на неделе 10-16 февраля составил около 4,3 млн баррелей.