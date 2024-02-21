МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающие предприятия Китая начали стремительно закупать все большие объемы российской нефти марки Sokol на фоне отказа от нее Индии из-за санкций, пишет Bloomberg. Новак спрогнозировал продолжение роста спроса на нефть в мире

Согласно данным аналитической компании Kpler, в феврале китайские частные НПЗ принимали в среднем 168 000 баррелей нефти марки Sokol в день, что в три раза превышает январские показатели и намного опережает показатель в 53 000 баррелей в 2023 году, отмечается в публикации.

Между тем, потоки нефти в Индию в этом месяце составили около 119 000 баррелей в день после остановки в январе и декабре, но ниже, чем 140 000 баррелей в прошлом году.

В агентстве заметили, что Индия и Китай стали основными импортерами российской нефти. Тем не менее, с конца 2023 года индийские покупатели начали постепенно отказываться от российских поставок, объясняя это проблемами с платежами, а также разногласиями по поводу скидок. Китай, в свою очередь, закупил Sokol со скидкой около 50 центов за баррель по отношению к эталону ICE Brent.

В издании заключили, что подтверждением перебоев поставок российской нефти в Индию является то, что около 15 миллионов баррелей нефти Sokol, предназначенных для поставки в эту страну, в настоящее время находятся на танкерах, простаивающих у берегов Малайзии и Южной Кореи.