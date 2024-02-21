МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают снижение, начавшееся на предыдущей сессии. Растущие ожидания относительно того, что снижения ставок в США придется ждать дольше, чем предполагалось ранее, перевесили сохраняющиеся опасения, связанные с атаками на суда в Красном море.

К 03.24 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 41 цент, или на 0,5%, до 81,93 доллара за баррель, а контракты на WTI — на 39 центов, или на 0,51%, до 76,65 доллара за баррель.

Во вторник фьючерсы на Brent и WTI упали в цене на 1,5% и 1,4%, соответственно, опустившись с максимумов почти за три недели.

Премия, с которой торгуются ближайшие апрельские фьючерсы на Brent по сравнению с сентябрьскими в понедельник достигла максимума с 31 октября — 3,64 доллара за баррель, — хотя с тех пор опустилась примерно до 3,37 доллара. Так называемая бэквордация, или более высокая цена на рынке спот по сравнению с более длительными контактами, является признаком ограниченности предложения.

"Вчера был день коррекции цен на нефть, вдохновленной отсутствием новостей о конфликтах в горячих точках мира, и рынкам пришлось сосредоточится на макроэкономических вопросах", — написал аналитик PVM Джон Эванс в заметке, опубликованной в среду утром.

Обеспокоенность тем, что понижение процентных ставок в США может начаться позже, чем предполагалось, омрачает перспективы спроса на нефть. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции вынудили рынки пересмотреть прогнозы сроков перехода Федеральной резервной системы к смягчению денежно-кредитной политики. Опрошенные Reuters экономисты полагают, что первое понижение процентных ставок будет произведено в июне.

"Инвесторов вновь сбил разворот в прогнозах сроков, в которые самый важный мировой центробанк, ФРС, может изменить курс", — заметил Эванс.

В 19.00 по Гринвичу ожидается публикация протоколов заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которые могут содержать зацепки, касающиеся сроков снижения процентных ставок.

Тем временем хуситы продолжают атаки на коммерческие суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, что продолжает вызывать беспокойство по поводу транспортировки грузов по этому крайне важному водному пути. С пятницы беспилотниками и ракетами были атакованы как минимум еще четыре судна.

Дипломатических успехов на Ближнем Востоке по-прежнему не наблюдается. Во вторник Вашингтон наложил вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, призывающий к немедленному и безоговорочному гуманитарному перемирию в конфликте между Израилем и ХАМАС. США продвигают резолюцию, которая будет увязывать прекращение огня с освобождением израильских заложников.