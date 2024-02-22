МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг растут второй день подряд, чему способствуют ожидания роста спроса в США. Доллар США ослабевает, тогда как загрузка американских производственных мощностей восстанавливается после приостановки нескольких проектов.

По состоянию на 05.10 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 17 центов, или 0,2%, до 83,20 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI выросли на 19 центов, или 0,2%, до 78,10 доллара за баррель. В среду контракты прибавили 1%.

"Цены на нефть пока что сохраняют устойчивость, и участники рынка, по всей видимости, ожидают проверки на прочность максимума текущего года после ралли в феврале", — сказал Йип Джун Ронг из IG. Поддержку котировкам оказывает геополитическая напряженность, отметил аналитик.

"Однако пока что рост может быть сдержанным, учитывая более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти в США, по данным Американского института нефти (API), которые заставили трейдеров занять выжидательную позицию в преддверии выхода еженедельного отчета Минэнерго США", — добавил он.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе 10-16 февраля увеличились на 7,17 млн баррелей. Запасы бензина также выросли, а запасы дистиллятов снизились.

Пополнению запасов способствовали приостановки работ на некоторых крупных НПЗ, которые также стали причиной падения уровня загрузки нефтеперерабатывающих мощностей до минимума за два года.

Крупнейший на Среднем Западе США НПЗ компании BP в Индиане, мощностью 435 000 баррелей в день, вернется к полной загрузке в марте, сообщают осведомленные источники.

Перезапуск НПЗ компании TotalEnergies, мощностью 238 000 баррелей в день, состоится вскоре, но пока темпы производства минимальны вследствие нехватки электроэнергии.

Аналитики ожидают, что загрузка нефтеперерабатывающих мощностей в США на неделе 10-16 февраля составила 81,5% против 80,6% на предыдущей неделе, согласно результатам проведенного Reuters опроса.

Еженедельные данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов будут представлены в 16.00 по Гринвичу.

Ослабление доллара США также обеспечило поддержку котировкам нефти, сделав ее более доступной для держателей иных валют.

По состоянию на 05.10 по Гринвичу индекс доллара упал до 103,905.

"Отступление доллара, которое наблюдается четвертую сессию подряд, может также способствовать росту привлекательности нефти в краткосрочной перспективе", — заключил Йип.