МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российские работающие пенсионеры за последние пять лет потеряли свыше одного триллиона рублей из-за отмены индексации выплат для этой категории россиян. Об этом написал экономист Игорь Николаев в своей колонке на сайте "Эхо Москвы".

"Считая с 2016 года, получим, что работающих пенсионеров уже лишили более одного триллиона рублей, а по 2022 год, если так и не будет восстановлена индексация, эта сумма возрастет до порядка двух триллионов рублей", — отметил экономист.

По словам Николаева, главным аргументом российских властей против индексации пенсий работающим пенсионерам всегда было то, что на эти выплаты не хватит денег.

Сейчас, считает эксперт, президент России Владимир Путин только дал поручение правительству представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим. Однако это вовсе не гарантирует, что какие-либо шаги будут приняты, подчеркнул экономист.

Он добавил, что деньги на индексацию выплат работающим пенсионерам можно взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Напомним, что ранее Путин поручил правительству под руководством премьер-министра Михаила Мишустина предоставить предложения до 1 февраля 2021 года по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

Накануне Нового года член Госдумы Виталий Милонов заявлял о "приятном сюрпризе" для пенсионеров в 2021 году. "Пенсионеров в следующем году ждет приятный сюрприз. Сейчас мы готовим документы, которые коснутся пожилых граждан", — пояснил он.