МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В 2021 году в России получить право выхода на пенсию досрочно могут те россияне, которые работают в опасных, тяжелых и вредных условиях труда, рассказали изданию Primpress в ПФР. В России изменились возраст выхода на пенсию и сами пенсии

Помимо этого, право получить пенсию раньше есть у и некоторых других категорий россиян.

Напомним, что в 2021 году в России В этом году в России пенсионный возраст повысился до 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. Решение о постепенном повышении пенсионного возраста в России было принято в 2018 году, а повышаться возраст выхода на пенсию начал в прошлом 2020 году. К 2028 году он повысится до 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Итак, право выйти на пенсию досрочно имеют:

работники железнодорожной отрасли,



горячих цехов,



летного состава гражданской авиации,



плавсостава,



лесозаготовок и лесоповала,



спасатели,



горняки,

представители других профессий с тяжелой нагрузкой для организма и здоровья.

В ПФР отметили, что также могут воспользоваться правом выхода на пенсию досрочно граждане по социальным причинам и по состоянию здоровья. В их число входят: инвалиды по зрению первой группы, инвалиды вследствие военной травмы, женщины с двумя или более детьми и стажем работы в условиях Крайнего Севера, опекуны и родители инвалидов с детства, которых они воспитали до восьмилетнего возраста, а также другие. Зюганов потребовал от властей вернуть долги пенсионерам

Напомним также, что если гражданин России никак не может найти работу, то он сможет выйти на пенсию на два года раньше предусмотренного законом срока.

“Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости”, – поясняет ПФР. Но это возможно только в случае, если человек не сам уволился с последнего места работы, а был сокращен либо потерял работу в связи с ликвидацией компании или предприятия. Также для этого необходимо иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

В этом году вступило в силу еще одно новшество в пенсионной системе: теперь для выхода на пенсию с этого года обязательным условием является 12-летний трудовой стаж.