МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Индексация пенсий работающим пенсионерам весьма вероятна, но она будет ниже инфляции — не более, чем на 3-4%. Это может произойти в два этапа, а не одномоментно — большего не позволит объем свободных средств бюджета, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Минтруд проиндексировал пенсии выше инфляции в 2021 году

"Исходя из бюджетных параметров и "зазора" в свободных средствах, пенсии работающим пенсионерам с учетом идеального хода обсуждения и согласования инициатив могут быть повышены на 3-4%. Она отметила, что сделано это будет, скорее всего, в два этапа, а не одномоментно.

Ранее сообщалось о том, что Минтруд России ведет проработку вариантов индексации пенсий работающим пенсионерам. Доклад об этом, согласно поручению президента, должен быть представлен к 1 февраля. Об этом 21 января написала "Парламентская газета" со ссылкой на выступление замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике по вопросу.

Размер индексации пенсий работающим пенсионерам публично пока не обсуждался. По мнению Бодровой, на величину инфляции 2020 года в 4,9% вряд ли есть шанс рассчитывать, поскольку бюджет России на текущий год выглядит достаточно скромным.