МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Депутат Государственной думы, первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг озвучил журналистам те суммы, которые недополучили пенсионеры после отмены индексации. Об этом написало издание "Экономика сегодня" со ссылкой на события пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" и Федерального агентства новостей, которая состоялась 29 января. В Госдуме предложили повысить все пенсии

Политик напомнил, что индексация пенсий работающих пенсионеров не проводится в России на протяжении последних пяти лет.

"Пенсии неработающих пенсионеров индексируются, однако не в полном объеме", — сказал он.

По словам Гартунга, данная недоплата составляет около 8% от пенсии. Это произошло из-за того, что в 2016 году уровень индексации составила не 12,8%, а 4%.

По мнению политика, ежемесячно в течение пяти лет пенсионеры недополучали 1,1 тысячу рублей. Таким образом, неработающим пенсионерам государство задолжало по 66 108 рублей, а работающим, которых в стране проживает около 9 миллионов человек, — по 179 376 рублей. В итоге получается колоссальная сумма, подытожил политик.