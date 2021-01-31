2021-01-31T15:27:18+03:00
2021-01-31T15:27:18+03:00
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Депутат рассказал, сколько денег недополучили российские пенсионеры
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Депутат Государственной думы, первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг озвучил журналистам... ПРАЙМ, 31.01.2021
пенсионеры, пенсии, пенсии, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Депутат Государственной думы, первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг озвучил журналистам те суммы, которые недополучили пенсионеры после отмены индексации. Об этом написало издание "Экономика сегодня" со ссылкой на события пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" и Федерального агентства новостей, которая состоялась 29 января.
Политик напомнил, что индексация пенсий работающих пенсионеров не проводится в России на протяжении последних пяти лет.
"Пенсии неработающих пенсионеров индексируются, однако не в полном объеме", — сказал он.
По словам Гартунга, данная недоплата составляет около 8% от пенсии. Это произошло из-за того, что в 2016 году уровень индексации составила не 12,8%, а 4%.
По мнению политика, ежемесячно в течение пяти лет пенсионеры недополучали 1,1 тысячу рублей. Таким образом, неработающим пенсионерам государство задолжало по 66 108 рублей, а работающим, которых в стране проживает около 9 миллионов человек, — по 179 376 рублей. В итоге получается колоссальная сумма, подытожил политик.