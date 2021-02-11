МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. По мнению депутата Госдумы и главы "Справедливой России" Сергея Миронова, государство обязано передавать страховые пенсии умерших россиян их близким родственникам по наследству. Об этом он заявил изданию URA.RU.

"Если человек всю жизнь трудился, платил страховые взносы, но умер, так и не воспользовавшись своими накоплениями, государство обязано вернуть эти отчисления его ближайшим родственникам", — считает депутат.

Парламентарий напомнил, что в 2019 году нижняя палата парламента России отклонила такое предложение о передаче пенсий по наследству.

Тогда члены "Справедливой России" предлагали наделить наследников правом получать страховую пенсию умершего родственника в течение "гарантированного периода получения страховой пенсии по старости". Это означает тот период продолжительности жизни, которую российский кабмин определяет ежегодно, плюс пять лет.

Миронов пояснил, что порядка трети российских мужчин не доживут до нового пенсионного возраста.

Напомним, что накануне, 10 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2022 года россияне смогут подать заявление на получение пенсии умерших родственников. Сделать это будет возможно в электронном формате.