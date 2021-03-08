МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 2,6%. Эту выплату получает около трех миллионов граждан, которые не имеют право на страховые пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца из-за отсутствия необходимого страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Незначительная индексация социальных пенсий в России связана с тем, что эта выплата осуществляется по остаточному принципу тем, кто не смог заработать необходимый пенсионный стаж. Такое мнение высказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, сообщает МК.

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"Столь незначительный размер индексации связан с тем, что социальные пенсии полагаются людям, которые нигде и никогда не работали, не имеют трудового стажа, и которым ранее государство отказало в праве на страховую пенсию. Разумеется, ни и о каких взносах в Пенсионный фонд с зарплаты в этом случае не может быть и речи. Соответственно, социальные пенсии выплачиваются по остаточному принципу, так сказать, "с барского стола", — отметил эксперт.

После индексации размер социальной пенсии в России вырастет до 9,9 тысячи рублей. Размер соцпенсии детям-инвалидам увеличится до 16 тысяч, а инвалидам с детства — до 11,5 тысячи рублей.