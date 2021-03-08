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2021
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Эксперт оценил апрельскую индексацию социальных пенсий
Пенсии
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С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 2,6%. Эту выплату получает около трех миллионов граждан, которые не имеют право на страховые пенсии по старости, инвалидности, по... ПРАЙМ, 08.03.2021
пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 2,6%. Эту выплату получает около трех миллионов граждан, которые не имеют право на страховые пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца из-за отсутствия необходимого страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Незначительная индексация социальных пенсий в России связана с тем, что эта выплата осуществляется по остаточному принципу тем, кто не смог заработать необходимый пенсионный стаж. Такое мнение высказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, сообщает МК.
"Столь незначительный размер индексации связан с тем, что социальные пенсии полагаются людям, которые нигде и никогда не работали, не имеют трудового стажа, и которым ранее государство отказало в праве на страховую пенсию. Разумеется, ни и о каких взносах в Пенсионный фонд с зарплаты в этом случае не может быть и речи. Соответственно, социальные пенсии выплачиваются по остаточному принципу, так сказать, "с барского стола", — отметил эксперт.
После индексации размер социальной пенсии в России вырастет до 9,9 тысячи рублей. Размер соцпенсии детям-инвалидам увеличится до 16 тысяч, а инвалидам с детства — до 11,5 тысячи рублей.