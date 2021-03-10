МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Слухи о готовящемся повышении пенсионного возраста — это расчетливая провокация и черный популизм. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, сообщает "Дума.ТВ". Экономист оценил вероятность новой пенсионной реформы

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин допустил, что пенсионный возраст в России будет повышен. Он подчеркнул, что власти могут выдвинуть соответствующее предложение в 2022 году. Рашкин считает, что ПФР испытывает дефицит средств.

"Кроме популизма обещаний мы столкнулись еще с одним популизмом — черным популизмом, распространением фейков и лжи, которая должна сыграть на нервах избирателей, — прокомментировал Андрей Исаев. — Мы понимаем, что имеем дело с достаточно подлой и расчетливой провокацией".