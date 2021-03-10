2021-03-10T02:40:00+03:00
2021-03-10T04:16:28+03:00
2021-03-10T02:40:00+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210310/833196439.html
В Госдуме объяснили слухи о новой пенсионной реформе
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Слухи о готовящемся повышении пенсионного возраста — это расчетливая провокация и черный популизм. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей... ПРАЙМ, 10.03.2021
пенсии, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83227/39/832273935.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/39/832273935.jpg
https://1prime.ru/images/83227/39/832273934.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/39/832273934.jpg
https://1prime.ru/images/83227/39/832273933.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/39/832273933.jpg
https://1prime.ru/pensions/20210307/833182635.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Слухи о готовящемся повышении пенсионного возраста — это расчетливая провокация и черный популизм. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, сообщает "Дума.ТВ".
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин допустил, что пенсионный возраст в России будет повышен. Он подчеркнул, что власти могут выдвинуть соответствующее предложение в 2022 году. Рашкин считает, что ПФР испытывает дефицит средств.
"Кроме популизма обещаний мы столкнулись еще с одним популизмом — черным популизмом, распространением фейков и лжи, которая должна сыграть на нервах избирателей, — прокомментировал Андрей Исаев. — Мы понимаем, что имеем дело с достаточно подлой и расчетливой провокацией".