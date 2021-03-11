МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В России появится новая категория, кто получит надбавку к пенсии, пишет "Российская газета" в четверг. Названы города России с самым доступным жильем

Итак, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела предложение наделить правом на дополнительные выплаты семье погибших приставов, таможенников, а также сотрудников других ведомств, у кого есть погоны, но кто при этом не является военнослужащими.

Как пояснил изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, этот законопроект повышает социальную защищенность членов семей сотрудников таможенной службы, службы судебных приставов, службы исполнения наказаний, а также и государственной противопожарной службы.

"В случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей члены его семьи смогут получать дополнительные социальные выплаты. Вводятся те же принципы, что действуют для сотрудников МВД. Например, право на дополнительную компенсацию получит вдова сотрудника, не вступившая в повторный брак, достигшая возраста 50 лет или являющаяся инвалидом. Также право на компенсацию получат дети, не достигшие возраста 18 лет", — пояснил он.

То есть, эта компенсация станет дополнением к пенсии по потере кормильца.