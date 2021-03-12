МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В текущем 2021 году в России продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости, отмечается в сообщении Пенсионного фонда России (ПФР). Как изменятся социальные пенсии с 1 апреля

Несмотря на то, что с 1 января возраст выхода на пенсию по старости вырос еще на год (общее увеличение составило три года), пенсии в этом году назначаются на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 года мужчинам.

"Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения", — отмечает ПФР.

Из-за этой льготы пенсия россиянам — женщинам 1965 года рождения и мужчинам 1960 года рождения — будет назначаться во второй половине 2021-го и первой половине 2022-го — в зависимости от того, на какое полугодие приходится день рождения.

Гражданам, кто в 2021 году достигнет прежнего пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин), пенсия по старости будет назначена в 2024 году, в соответствии с планом переходного периода.

"Для многих россиян выход на пенсию остался в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному получению ", — напомнили в фонде.

Например, это:

шахтеры,



горняки,



спасатели,



водители общественного транспорта,

другие работники, занятые в тяжелых, опасных и вредных условиях труда.



Это происходит из-за того, что работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

ДОСРОЧНО

"Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет", — пояснили в ПФР и добавили, что пенсия в этом случае оформляется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Он начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии.

В качестве примера фонд приводит ситуацию учителя: школьный учитель, выработавший в апреле 2021 года необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024-го.

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